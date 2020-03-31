У шахрайську пастку потрапив 41-річний тернополянин. Після спілкування з нібито працівником банку з його платіжної картки зникло понад 72 тисячі гривень.

Як розповів потерпілий, до нього зателефонував невідомий і представився працівником банку. Співрозмовник повідомив, що картку чоловіка заблокували і для того, щоб він міг скористатися нею, потрібно провести деякі операції.

Під час телефонної розмови тернополянин продиктував псевдопрацівнику основні реквізити своєї картки, а також повідомив коди та паролі, які надійшли на телефон. Як наслідок, з картки шахрай зняв усі гроші.

Співробітники поліції встановлюють особу зловмисника, повідомляють в ГУ НП.