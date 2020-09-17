Правоохоронці Кременецького відділу поліції документували факт крадіжки з транспортного засобу. Через свою безпечність потерпілий втратив майже 30 000 гривень.

Заявник розповів, що подія трапилася в районному центрі, де він був по роботі. За словами тернополянина він працює торговим агентом. Коли ж чоловік відправився в магазин, аби узгодити питання щодо товару, невідомі особи викрали готівку, яку він залишив в салоні автомобіля.

Зовнішніх пошкоджень потерпілий не виявив, адже зловмисники проникли в середину відсканувавши сигнал центрального замка. На все про все крадіям знадобилися лічені хвилини. Як наслідок краянин позбувся 29000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.