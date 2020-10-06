Жертва автозлодіїв – працівник одного з приватних товариств області.

Чоловік розповів, що він близько обіду припаркувався на вулиці та, закривши автомобіль, відійшов на деякий час. Авто обікрали професіонали, методом сканування замка, жодних пошкоджень на авто потерпілий не виявив. Зникли лише гроші. Сума збитків чимала понад 400 тисяч гривень. Найгірше, що гроші належать піприємству.

Правоохоронці вживають заходи щодо розкриття даного злочину та наголошують, що єдиний і найбільш дієвій спосіб вберегтися від крадіжки – це не залишати в салонах цінних речей. Виходячи з автомобіля навіть на 5 хвилин, не забувайте замикати його та забирати з собою усе майно, а особливо гаманці та барсетки з грошима.

Обладнайте свій транспортний засіб надійними сигналізаційними системами. Намагайтеся паркуватися на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.

Якщо ж сталося так, що потерпіли від автозлодія, не зволікайте, телефонуйте на лінію 102.