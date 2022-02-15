Крадіжку, вчинену у великих розмірах, та незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом інкримінують слідчі Тернопільщини двом уродженцям Львівської області.

За попередніми даними, чоловіки приїжджали до нашого обласного центру та обкрадали іномарки.

Ще на початку лютого на лінію “102” надійшло повідомлення від потерпілого про те, що невідомі відкрили його автомобіль та викрали гроші й документи. Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження. Пошуками зловмисників почали займатися працівники карного розшуку, кримінальної поліції Тернопільського райуправління та роти поліції особливого призначення.

У ході проведених слідчо-розшукових заходів оперативники встановили ймовірних підозрюваних. Після чергової крадіжки, яка трапилася 11 лютого, їх затримали.

Зловмисники проникали до транспортних засобів, просканувавши сигналізацію. З автівок забирали лише гроші та документи. Остання жертва автозлодіїв – власник автомобіля CITROEN BERLINGO. Транспорт чоловік припаркував на вулиці Слівенська. Суму збитків оцінив в більш як 17 тисяч гривень.

На злочин підозрювані йшли вдень. Вони стежили, коли водії йшли від автівоки, сканували та відкривали їх. Підозрювані – уродженці Львова, 1968 та 1979 років народження. Раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, але за хуліганку.

За останні правопорушення чоловіки відповідатимуть згідно із ч.3 ст. 357 та ч.3 ст.185 Кримінального кодексу. Їм обом оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряють оперативники причетність львів’ян і до інших аналогічних злочинів.