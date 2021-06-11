Працювали до пізньої ночі: в селі на Тернопільщині люди самотужки ремонтують дорогу. ВІДЕО

Жителі села Золотий Потік самі взялися ремонтувати вулицю Сонячна.

Люди кажуть, раніше по дорозі було важко проїхати автомобілем, а після дощів дорога перетворювалася на суцільну багнюку, а подвір’я людей часто підтоплювало, повідомляють Т1 Новини.

Цього року жителі вирішили самостійно покласти дорогу на своїй вулиці. Наразі вже є перший шар покриття. Впродовж кількох тижнів мешканці Золотого Потоку з цілими сім’ями виходили на вулицю і робили кам’яну основу. Кажуть – встигнути мали до літа, адже в червні зазвичай сезон дощів. Тому працювали понаднормово, часто до ночі. Їм уже вдалося підняти дорогу на 30 сантиметрів і зараз дорога готова для проведення подальших робіт.

На матеріали для ремонту дороги місцеві збирали кошти, частину виділила влада. Також підприємці долучилися і виділили техніку.

Вже до кінця року хочуть повністю оновити покриття. Люди сподіваються – відремонтована дорога служитиме не один десяток років.