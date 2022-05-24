Працювали без страховки: у поліції розповіли про загибель майстра, котрий зірвався з купола храму

З сорокаметрової висоти впав будівельник. Це житель Вінницької області, 1978 року народження. Нещастя трапилося 23 травня близько 14:00.

Потерпілий разом з двома ремонтниками проводив монтажні роботи в Соборі, що на Чортківщині. Він і помічники ремонтували купол храму. Працювали без страховки.

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В якийсь момент чоловік не втримався і впав з риштування. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть.

Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 115 ККУ (нещасний випадок).