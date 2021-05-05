Працюють без свят і вихідних: аферисти виманили у тернополян понад 20 000 гривень

Правоохоронці Тернопільщини задокументували два факти шахрайства пов’язані з привласненням грошових коштів у власників карткових рахунків. Після спілкування з додзвонювачами потерпілі втратили чималі суми.

Тернополянка розповіла, що псевдопрацівник банку зателефонував до неї під приводом розблокування інтернет-банкінгу. Жінка навіть не зрозуміла, як повідомила аферистові всю конфіденційну інформацію щодо свого електронного гаманця. Невдовзі їй надійшло сповіщення про зняття залишку в розмірі 16000 гривень.

Ще одна заявниця повірила, що невідомі намагаються привласнити її гроші. Аферист запевнив жінку, що кошти можна вберегти, однак для цього треба повідомити дані власника. Як наслідок, розмова з псевдобанкіром обійшлася жительці Чортківського району в 6000 гривень.

Відомості про дані події працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.