Кожен предмет гардеробу, а також постільна білизна, ковдри та інший домашній текстиль, має бірку, на якій детально описана технологія догляду за річчю.

Однак мало хто читає цю інформацію і якщо навіть глянув на неї, то не наважується слідувати кожному пункту. Підсумок — зіпсований одяг, збиті куртки і нерідко – техніка, яка чомусь вийшла з ладу.

Навіть якщо ви власник сучасної пральної машинки, які продаються на сайті https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/, то дотримуватися правил все ж доведеться. І в статті ми розповімо саме про них.

Правила прання для різних виробів

Перше, про що слід пам’ятати – ортопедичні вироби прати забороняється. Якщо про це не попереджав продавець, то розповімо ми. Вважається, що матраци й подушки з системами пам’яті краще зовсім не бруднити. Адже при намоканні вони просто втратять свою корисну властивість. Доведеться вручну видаляти забруднення.

Та ж історія з ковдрами. Вони найчастіше мають великі розміри. Якщо пощастить, то можна вмістити виріб в барабан, а ось гарненько випрати не вийде, оскільки для цього потрібна наявність вільного простору. Це стосується і прання:

– штор та гардин;

– покривал;

– чохлів.

Якщо говорити про предмети гардеробу, то фахівці не рекомендують прати у пральній машині жіночу нижню білизну, вироби з вишивкою або намистинами, мережива, вельвет, кашемір, а також тканини, забруднені шерстю тварин. Для дбайливого очищення делікатних матеріалів краще скористатися послугами хімчистки. Це ж правило стосується піджаків і верхнього одягу: пальто, шуб.