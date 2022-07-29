Позитив, Алєксєєв та інші: тернопільських діток запрошують на зустріч із зірками

Дітей Тернопільщини запрошують на зустріч із зірками.

«Амбасадор Дитинства – Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний-рівному», за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації та Тернопільської міської ради, спільно з об’єднанням “Зірковим Десантом” запрошує на зустріч з зірками дітей Тернопільщини.

Серед артистів:

Андрій Джеджула — український актор театру і кіно, теле- та радіоведучий, шоумен;

Позитив – український співак та композитор, автор пісень, музичний продюсер та актор, соліст гурту «Время и Стекло» та «MOЗGI»;

Нікіта Ломакін – український співак, автор пісень, композитор, ведучий музичного телеканалу М1, учасник шоу «X-Фактор» та “Голос країни 11”;

Амадор Лопес – україно-венесуельський фехтувальник, хореограф та співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Виконує пісні у стилях поп та техно, реп та регі;

ALEKSEEV – український співак, півфіналіст четвертого сезону телевізійного шоу «Голос країни», лауреат премії «YUNA 2016» як «Відкриття року».

Чекаємо вас 30 липня (субота) з 15-00 до 19-00. Вхід для зареєстрованих осіб починається з 14-00 та закінчується о 15-15.

ПОДІЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: м. Тернопіль, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 22.

Увага, кількість місць обмежена, для участі потрібно зареєструватися за формою, участь безкоштовна: https://forms.gle/Gb23NZbJhtx5eQ2r9.