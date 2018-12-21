“Позиція Уряду щодо нетрадиційних сімей спотворить моральні цінності молодого покоління”, – Михайло Головко

Саме тому націоналісти вимагають створення посади уповноваженого з питань сім’ї при КабМіні та негайного звільнення уповноваженої з гендерних питань КабМіну Катерини Левченко, яка, за словами свободівців, вважає сім’ю та українську культуру – загрозою національній безпеці.

На думку нардепа, деякі положення «Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», затвердженого Урядом у листопаді 2015 року, суперечить основній ідеї документа.

– Деякі положення Плану дій є суперечливими, бо несуть загрозу національній безпеці держави та єдності українського суспільства. Це стосується, зокрема, положень щодо надання окремих прав та привілеїв представникам сексуальних та гендерних меншин (лесбійкам, гомосексуалістам, бісексуалам, трансгендерам тощо). Серед яких: легалізація цивільних партнерств для одностатевих пар (пункт 105 підпункт 6); спрощення процедури зміни (корекції) статі (пункт 64); заборона дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, за якою виділяють трансгендерів та транссексуалів (пункт 105); право на публічну демонстрацію своїх поглядів та переконань предствниками ЛГБТ-спільноти (пункт 39 підпункт 5); право на всиновлення дітей трансгендерами, транссексуалами, трансвеститами та іншими особами з розладами статевої поведінки (пункт 105 підпункт 7), – зауважив Михайло Головко.

Також свободівець зазначив, що ці положення можуть спотворити моральні цінності покоління.

– Вищезазначені положення Плану дій можуть загрожувати національній безпеці України, адже спотворять моральні цінності молодого покоління, будуть нівелювати інститут сім’ї, зменшать кількість нових подружжів, руйнуватимуть моральні засади українського суспільства, підриватимуть народжуваність, провокуватимуть загострення демографічної кризи в країні. Окремі пункти Плану дій, зокрема, що стосується дозволу на усиновлення дітей трансгендерами, транссексуалами, трансвеститами, несуть пряму загрозу психічному здоров’ю дитини і порушують її права на гармонійний розвиток, право на свободу від спостерігання та участі в способі життя осіб, які не можуть визначитися, якої вони статі. Дитина спостерігатиме за нетрадиційною формою поведінки усиновлювача, буде сприймати її як норму і транслювати у власному житті, – підкреслив Михайло Головко.

Зазначимо, що основна мета «Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» – вдосконалення діяльності щодо забезпечення прав і свобод людини в Україні, забезпечення їх пріоритетності під час визначення державної політики та прийнятті рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування. А також об’єднання українського суспільства довкола розуміння цінності прав і свобод людини.