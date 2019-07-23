Сьогодні о 17.30 спалахнув житловий будинок на вулиці Руська у Тернополі.

Вогонь охопив площу близько 9 метрів квадратних. Ліквідувати загоряння вдалося до 18.00.

Причини пожежі встановити наразі не вдалося. Коли рятувальники прибули до місця виклику, з вікна будівлі йшов густий дим. Як повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін, пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. Повідомлення про неї рятувальники отримали о 17:32.

«Прибувши на місце події за зовнішніми ознаками розвідкою встановлено, що з останнього поверху будинку іде густий дим з вікна. До ліквідації пожежі було залучено два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, автодрабина та співробітники оперативно-координаційного центру – всього 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. На місці події для роботи в непридатному для дихання середовищі залучалась ланка газодимозахисної служби. Спільними зусиллями о 17:50 рятувальники локалізували горіння, а о 18:04 пожежу вдалось повністю ліквідувати».

Рятувальники наголошують: наразі на Тернопільщині зберігається високий рівень пожежної небезпеки, відтак жителів краю просять бути обережними з електроприладами.

Софія Романська