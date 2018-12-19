Пожежу на ринку “Західний” гасили два десятки вогнеборців. ФОТО
18 грудня о 18:40 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку «Західний».
Як повідомляють у ДСНС, загорання виникло в складі-магазині лакофарбових матеріалів. Полум’я охопило другий та мансардний поверхи будівлі.
Вогнем знищено дерев’яне облицювання стін мансарди, дерев’яне перекриття між другим поверхом та мансардою, а також покриття будівлі на площі 20 м. кв.
До гасіння залучено 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу підрозділів тернопільського гарнізону ДСНС.
Пожежу локалізовано о 19:33, ліквідовано – о 19:35. Під час гасіння не допущено розповсюдження вогню на суміжні складські та торгівельні приміщення будівлі.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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