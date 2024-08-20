Під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки нічного вибуху в Тернополі.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги у Тернополі пролунав потужний вибух. Як розповів заступник голови ОВА Віктор Устенко, ворог завдав удару з повітря по промисловому об’єкту в Тернополі. На щастя, постраждалих немає. Проте на місці влучання виникла масштабна пожежа.

На місце події оперативно виїхали всі екстрені служби. Було встановлено, що загоряння сталося внаслідок влучання в ємність, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали.

До ліквідації пожежі залучено близько 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Окрім того, використовуються два пожежних потяги – з Тернополя і Львова. До ранку вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, зараз відбувається її ліквідація.

Перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі немає. Проте до повної ліквідації пожежі мешканцям міста радять обмежити перебування надворі, а також зачинити вікна.

Фото ілюстративне.