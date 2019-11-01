Понад дві тисячі пожеж сталося цього року на Тернопільщині. Більшість з них – через порушення правил безпеки, кажуть рятувальники.

Вони разом із правоохоронцями організували рейд у Підгайцях. Літнім людям розповідали, як правильно поводитися з газовими та електроприладами.

Рятувальники обійшли ряд домогосподарств приватного сектору, – розповідає речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Вони розповідали людям старшого віку про небезпеку, яку можуть становити обігріваючі прилади.

«Рятувальники через специфіку своєї роботи приймають безпосередню участь у ліквідації наслідків, які виникають внаслідок порушення вимог правил безпеки. З метою профілактики пожеж та мінімізації їх наслідків, співробітники ДСНС спільно з представниками Національної поліції, місцевого самоврядування, служби газу та соціальної служби та провели відпрацювання житлового сектору в м. Підгайці. Під час профілактичного рейду здійснено обхід домоволодінь, розташованих на території приватного сектору. Особливу увагу приділено помешканням де проживають самотні люди похилого віку та соціально-неблагополучні громадяни».

За словами рятувальників, саме в домівках соціально-неблагополучних громадян найбільший ризик пожеж. Відтак фахівці інструктували жителів краю з питань експлуатації електронагрівальних приладів і пічного опалення.

Софія Романська