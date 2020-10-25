Пожежник, що чергував на дільниці, врятував самогубцю

У Тернополі завдяки пильності чергового пожежного поста, вдалося врятувати людське життя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сержант служби цивільного захисту Михайло Терещук під час чергування на пожежному пості однієї з виборчих дільниць помітив у вікні 9 поверху сусіднього будинку людину, що поводиться неадекватно.

Спостерігаючи за діями чоловіка, рятувальник зрозумів, що той намагається привернути увагу, ймовірно вчинити суїцид вистрибнувши з вікна. Пожежник повідомив про подію оперативно-диспетчерську службу управління ДСНС. На місце подій направили підрозділи рятувальників, патрульної поліції та карету екстреної швидкої допомоги.

Працівники поліції проникли у квартиру та зняли людину із вікна. Завдяки професійним діям, громадянина вдалося заспокоїти та супроводити до медичного закладу для надання профільної допомоги.