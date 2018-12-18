У жахливій пожежі в Тернополі загинула людина. ФОТО

18/12/2018 Розмір тексту:

18 грудня о 11:07 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Котляревського у місті Тернопіль.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці ДСНС. Було встановлено, що пожежа виникла у квартирі житлового будинку.

Завдяки оперативним та організованим діям рятувальників уже о 11:41 вогонь зупинили, а о 11:55 повністю ліквідували.

На місці події працювали бійці 1 державної пожежної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ та 3 державної пожежної пожежно-рятувальної частини Управління. Всього було залучено 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.

У зв’язку із сильним задимленням у під’їзді будинку, рятувальники евакуювали 7 людей.

На місці пожежі було виявлено тіло громадянина, 1923 року народження.

Окрім цього працівникам швидкої медичної допомоги було передано потерпілого із ознаками отруєння продуктами горіння

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 12 м. кв.