Пожежа знищила гараж, котельню і сауну

04/02/2019 0
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Пожежа сталася 3 лютого вранці у селі Капустинці Збаразького району.

Як повідомляють у ДСНС, там горіла господарська будівля.

Вогнем знищено гаражне приміщення, котельню, домашню сауну, речі домашнього вжитку на площі 150 м. кв, пошкоджено перекриття господарської будівлі на площі 120 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано житлову та господарську будівлі.

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