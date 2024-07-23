У Тернополі під час гасіння пожежі вдалося уникнути серйозних наслідків та врятувати життя мешканців.

22 липня о 21:32 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про задимлення однієї з квартир на другому поверсі 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Київській. На виклик направлено черговий караул частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Було залучено 8 співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.

Рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у кімнаті. Під час прибуття вогнеборців площа горіння становила 20 м. кв. На місці пожежі виявили двох мешканок квартири, яких, в стані свідомості, з підозрою на отруєння продуктами горіння вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також з верхніх поверхів евакуювали ще чотирьох людей.

О 21:57 пожежа була локалізована. Повністю загасити вогонь вдалося о 22:08. Обставини надзвичайної події та суму матеріальних збитків з’ясовують.