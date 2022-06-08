Пожежа сталася вчора опівночі на вулиці Сагайдачного у Тернополі.

Як повідомили у ДСНС, горіла квартира на третьому поверсі триповерхового багатоквартирного житлового будинку.

На жаль, на місці події вогнеборці виявили власника квартири, чоловіка 1974 року народження, без ознак життя. Окрім цього, внаслідок пожежі одну особу, жінку 1964 року народження, виведено на свіже повітря (від госпіталізації відмовилась) та іншу, без свідомості, винесено на свіже повітря, передано працівникам екстреної медичної допомоги та в подальшому госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Внаслідок пожежі знищено кухонні меблі, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін на площі 15 м кв. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.