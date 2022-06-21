Пожежа перетворила будинок на Тернопільщині на згарище. ФОТО

Борщівські рятувальники ліквідували пожежу житлової будівлі.

Пожежа сталася 20 червня в обідню пору у селі Шупарка Борщівської територіальної громади, повідомляють у ДСНС.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах, а також перекриття будинку площею 100 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку та перекриття будинку площею 20 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою села Синьків. Під час гасіння врятовано одну будівлю.



