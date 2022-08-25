Пожежа перетворила будівлю на Тернопільщині на купу попелу. ФОТО

Сьогодні опівночі у селі Терпилівка Скориківської громади Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі.

Внаслідок пожежі знищено покриття, перекриття, стіни, двері, підвода та речі домашнього вжитку на площі 60 м кв, повідомили у ДСНС.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с.Кошляки. Під час гасіння врятовано суміжну житлову будівлю.