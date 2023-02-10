Пожежа на Тернопільщині забрала життя людини

Порушення правил пожежної безпеки призвело до пожежі та загибелі людини.

9 лютого в обід надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в кімнаті житлового будинку в селі Плоске Кременецької ТГ Кременецького району. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 5 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано будівлю. На місці події виявлено тіло громадянина 1976 року народження, без ознак життя.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил експлуатації електроопалювального приладу.