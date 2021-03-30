29 березня у селищі Скала-Подільська виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті квартири на площі 15 м кв, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 8 ДПРЧ Управління та МПК Скала-Подільська, під час гасіння врятовано дану квартиру, а також проведено евакуацію з верхніх поверхів двох мешканців будинку.