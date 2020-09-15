На вулиці Микулинецька у Тернополі зайнялася суха трава. Була великою загроза перекидання вогню на авторинок та АЗС. Однак рятувальникам вдалося подолати стихію.

У цій місцевості знаходяться поклади торфу, – кажуть в управлінні ДСНС області. А пожежі торфовищ – найтриваліші, адже торф тліє під шаром ґрунту, і рятувальники борються з вогнем місяцями.

«15 вересня о 12:02 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що на вулиці Микулинецька бічна, що у місті Тернопіль, горить суха трава. Тут не вперше виникають такі пожежі. Масштабно горіла суха трава цьогоріч на Великодні свята. Та завдяки оперативній роботі бійців ДСНС вдалося запобігти трагічним наслідкам. Причина таких пожеж – люди, які власноруч спалюють сухостій, незважаючи на те, що поруч знаходиться авторинок, житловий сектор, декілька АЗС. І ризик перекидання вогню на ці об’єкти за сухої і вітряної погоди надзвичайно великий. Але і це не остання небезпека. У даній місцевості знаходять поклади торфів».

На пожежу направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки. По прибуттю рятувальники з’ясували, що площа загорання становить близько 50 м. кв.

Софія Романська