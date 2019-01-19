Пожежа на комбайновому заводі. ФОТО

18/01/2019 Розмір тексту:

Сьогодні у Тернополі зайнялося сміття на території колишнього комбайнового заводу. Вогнище поширилося на площу до дванадцяти квадратних метрів, – повідомляють в управлінні ДСНС в Тернопільській області. Причини загоряння не відомі.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, наразі визначають її наслідки.

«Сьогодні о 08:52 на телефон екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про стовп чорного диму, що підіймався з території недіючого комбайнового заводу, в м. Тернопіль на вул. Лук’яновича, 8. На час прибуття, рятувальники, за вказаною адресою виявили горіння сміття, на відкритій території.

Пожежу, на площі 12 м.кв, ліквідовано. Обставини виникнення події встановлюються», – повідомила речник ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

Загалом від початку цього року в області трапилося понад тридцять пожеж, у них загинуло четверо людей. Серед причин смертельних випадків – паління в ліжку, а також нехтування правилами безпеки під час обігрівання будинків.

Відтак рятувальники просять жителів краю бути обережними під час експлуатації обігрівальних приладів, а також не випробовувати долю палінням в ліжку. Останнє стало причиною загибелі двох людей у Чортківському районі.

Софія Романська