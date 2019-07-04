Виборча кампанія до Верховної Ради нагадала про існування у нашому патріотичному краї прокремлівської 5-ї колони.

Ми вже розповідали, що за списком партії Рабіновича-Медведчука балотується підпримець з Тернополя Олександр Кравчук. Невідомо за які “заслуги” перед кумом Путіна він опинився на 54 місці.

Буквально напередодні цих виборів на Тернопільщині ожив ще один проросійський проект – “Опозиційний блок”, який фінансується людьми олігарха Ахметова. Зокрема, партія українофоба Мураєва виставила своїх кандидатів у всіх 5 округах області.

Прізвища Олега Галамая, Ігора Левчука, Миколи Черника, Ярослава Антонова та Ігора Запоточного загалу нічого не говорять. Хоча сам факт появи їх у списках кандидатів свідчить про багато що.

Нагадаємо, що після Революції Гідності на Тернопільщині ніхто не наважувався зареєструвати ці та інші осколки Партії Регіонів.

Цікава також поява і балотування на Тернопільщині голови Селянської партії України Зеновія Холоднюка. Це та сама партія, якою колись керував компартійний чиновник, екс-голова Верховної Ради часів Кучми та тричі нардеп від забороненої в Україні КПУ Олександр Ткаченко. Кажуть, що вже будучи нардепом від партії Симоненка, він у 2008 році підшукав нового керівника для СелПУ, яка відійшла на маргінес політичного життя. Ним тоді став добрий знайомий, підприємливий уродженець села Улашківці Чортківського району Зеновій Холоднюк. Через 10 років після тих подій Холоднюк і далі володіє документами на Селянську партію, але вже позиціонує себе як перший-ліпший патріот і бореться за депутатський мандат у Теребовлянському виборчому окрузі.