Ризик повторно захворіти на COVID-19 становить 0,2%. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Він переконаний, що такі випадки не є загрозою для громадського здоров’я.

За результатами ПЛР-досліджень, COVID-19 в області перенесло понад 69 тис. жителів краю. ІФА-тестування показують, що з вірусом стикнулося близько половини населення Тернопільщини.

“Повторні випадки, на жаль, трапляються, але вони не є проблемою для громадського здоров’я, тому що відсоток людей, який ризикує повторно захворіти, за нашими матеріалами, 0,2 відсотки. В цілому по Україні рахується відсоток трішки більший. Це не є проблемою, яка підтримує епідемію. Щодо колективного імунітету, чи зростає він протягом цього процесу, коли ми бачимо, що більше людей перехворіло. Так, він має тенденції до росту, але, звичайно, не настільки швидко, як ми би цього хотіли. На сьогодні це близько половини населення”, – зазначив Володимир Паничев.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 68 нових випадків коронавірусу. Рівень захворюваності в області понад місяць зберігає тенденцію до зниження. Лікарі пов’язують це із великою кількістю людей, які перехворіли на COVID-19.