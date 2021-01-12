На Тернопільщині кожного дня продовжують реєструвати нові випадки інфікування на коронавірус. Від початку пандемії в області вже зафіксували 37 повторних випадків зараження.

Як коментує лікар-епідемолог Володимир Паничев для журналістів телеканалу ІНТБ, із повторних випадків 12% – медичні працівники, люди які мають великі ризики інфікування. 13% – це особи з онкопатологією, які в стані імуносупресії.

У більшості людей, які перехворіли на коронавірус виробляються антитіла. Однак їхній рівень може бути різним. У пацієнтів із важкою формою захворювання – вищий рівень антитіл. Ті ж, які перехворіли у легкій формі – нижчий. Однак досліджень, скільки часу зберігаються антитіла ще не має. Тому люди, які перехворіли на коронавірус у легкій формі, є у групі ризику повторного інфікування.

«Наші аналітичні матеріали засвідчують, що повторне захворювання протікає значно важче, а ніж первинне. Тобто якщо перший раз в людини була легка форма захворювання, то повторне буде середньої ступені важкості. Якщо ж середня форма захворювання, то повторне інфікування — тяжка форма захворювння», – каже Володимир Паничев.

Ситуація із захворюваності на коронавірус кожного дня погіршується. Як додає лікар-епідеміолог, кожен третій матеріал, який доставляється до лабораторного центру, є позитивним на COVID-19.

Наразі станом на 11 січня в Тернопільській області на коронавірус захворіло 35242 особи, зареєстрували 485 летальні випадки (3 випадки жителі інших областей).