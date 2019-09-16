14 вересня близько 4-ї години ранку співробітники Бучацького відділення поліції отримали повідомлення від громадського активіста про те, що містом рухається автомобіль, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Під час патрулювання території група швидкого реагування Бучацького відділення поліції зупинила вказаний транспортний засіб. Водій категорично відмовився на вимогу поліцейських пред’явити документи на право керування та автомобіль. Під час спілкування у кермувальника були виявлені зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння, тож правоохоронці запропонували йому пройти освідчення на місці або у медзакладі, проте він відмовився та почав поводити себе зухвало. На неодноразові зауваження та попередження поліцейських чоловік не реагував та намагався втекти з місця події, повідомляють у поліції.

Порушником виявився керівник одного із державних підприємств району. Стосовно нього поліцейські склали протоколи за двома статтями КУпАП: за ч 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та винесли адмінпостанову за ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки).