Український телеведучий, волонтер та шоумен Сергій Притула цьогоріч вступив до Українського католицького університету. Йдеться про магістерську програму “Публічне управління та адміністрування”.

Раніше телеведучий у співпраці з керівництвом освітнього закладу проводив, зокрема фандрейзингові кампанії для залучення коштів до ВНЗ. Як Сергій Притула навчається у закладі та як поводиться – в інтерв’ю 24 каналу розповів проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

Як навчається відомий телеведучий

“Він тільки вступив до університету. Пари відвідує, поводиться чемно. Фото є. Сесія покаже, як вчиться. Сергій і раніше долучався достатньо активно в межах волонтерської діяльності. Про це нечасто можна прочитати та почути”, – наголосив Шеренговський.

Він уточнив, що раніше співпраця з Притулою була у рамках фандрейзингової кампанії.

Чому Притула вирішив продовжити навчання

У липні 2021-го Сергій Притула повідомив у Facebook, що цьогоріч вступив до Українського католицького університету, де на магістратурі вивчатиме “Публічне управління та адміністрування”. Він уточнив, що хоче заповнити “прогалини” у сфері державного управління.

“Моїм пріоритетом на наступних, мінімум, десять років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління. І для того, щоб заповнити прогалини у цій царині та систематизувати все те, що вже знаю та вмію, навіть у сорок років не завадить повернутися за парту!” – написав він.