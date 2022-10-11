Цими днями на Тернопільщині погоду зумовлюватиме антициклон. За прогнозами синоптиків, буде тепло і сонячно. Стовпчики термометрів подекуди підвищуватимуться до 17-20 тепла. Втім, ночі і ранки будуть холодними, місцями можливі невеликі заморозки.

Мінлива хмарність з проясненнями, тумани, тенденції до підвищення денних температурних показників – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями. Однак невдовзі похолоднішає.

«11–го жовтня, у більшості областей України – все ще антициклональний характер погоди. Сухо, сонячно, з ранковими туманами. Температура повітря різко вже щипатиме, особливо вранці, бо стовпчики термометрів вночі та вранці опускатимуться до нуля, до невеликих навіть ‘мінусів‘. Одягайтеся і запасіться на випадок тривоги в коридорі чи на виході ковдрою чи пледом. Вдень сонце піджене до +12 +18 градусів. Далі по тижню ясна сонячна, хоч і холоднувата, погода в Україні переважатиме. Під вихідні можуть з‘явитися вологі хмарки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода жовтня тішитиме жителів краю теплом. У третій декаді місяця передбачають похолодання.