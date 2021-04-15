Повісився на власному ремені: у відділку поліції на Тернопільщині затриманий звів рахунки з життям?

В ізоляторі тимчасового тримання відділу поліції міста Бережани Тернопільської області повісився затриманий з села Мечищів.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 367 КК.

Інцидент трапився вдень 5 квітня, але стало відомо про нього лише зараз. У камері №1 ізолятора тимчасового тримання знайшли тіло затриманого, що висіло в петлі.

За попередньою версією, чоловік наклав на себе руки. Петлю він зробив з власного ременя.

Відкрито справу за фактом недбалості співробітників поліції.