Повістки роздаватимуть у Польщі: кому і як саме

Уже 17 квітня у Польщі почнеться військовий набір, який триватиме до 21 липня. Повістки отримають 230 тисяч осіб. Серед них будуть і жінки.

Міністерство народної оборони Польщі оголосило нову дату військової кваліфікації у 2023 році, повідомляє видання Ukrayina.pl.

Військовий набір почнеться уже 17 квітня і триватиме до 21 липня. Кваліфікацію здійснюватимуть 390 повітових лікарських комісій. За день вони вирішуватимуть долі близько 30 осіб. Загалом виклик з’явитися на медкомісію отримають 230 тисяч осіб. Це будуть не лише 19-річні юнаки, але і хлопці 1999-2003 років народження, які не мають певної категорії придатності до дійсної військової служби.

Окрім того, повістки можуть отримати і ті, хто у 2021 та 2022 роках були визнані дільничими лікарськими комісіями тимчасово непридатними для військової служби, якщо термін цієї непридатності спливає після закінчення військового кваліфікаційного збору. Це також стосується осіб, визнаних повітовими лікарськими комісіями тимчасово непридатними для військової служби, якщо термін цієї непрацездатності добігах кінця після закінчення військової кваліфікації, за умови подання заяви про зміну виду військової служби.

Повістки також отримають жінки 1999-2004 років народження, які у 2002/2023 навчальному році закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями. Це також стосується жінок, яким до кінця цього календарного року виповниться 18 років, і вони добровільно зголосилися пройти військову підготовку.

У Центральному військовому центрі комплектації зазначили, що призов на навчання стосуватиметься здебільшого осіб, які отримали мобілізаційне призначення, але можуть призвати і людей без відповідної підготовки.

Повістки для українців у Польщі – фейк

Зазначимо, що цьогоріч мережею поширили хвилю повідомлень про вручення повісток українцям призовного віку за кордоном. Зокрема, проросійські медіа інформували, що в польських містах Познань та Тарнув українські чоловіки почали отримувати повістки.

“Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку”, – відреагував Центр протидії дезінформації.

Водночас в ЦПД зазначили, що дипустанови повинні доносити інформацію про початок призову на строкову військову службу до громадян України призовного віку, які не мають звільнень від служби, а також зобов’язані сприяти їх поверненню на територію України в разі мобілізації чи у воєнний час.

“Тому, відео із врученням повісток є фейковою постановкою Кремля”, – зазначили в Центрі протидії дезінформації. – Закордонні дипломатичні установи не можуть видавати повістки, а лише інформують громадян про початок призову та ведуть військовий облік призовників за кордоном. Доказів того, що у Познані справді роздавали повістки, немає”.

До того ж, ЦПД нагадав, що закордонні дипломатичні установи не можуть приймати рішення про депортацію українців з територій інших країн, такі рішення може приймати лише суд іноземної держави. Також повернути громадянина України з іншої країни можна через процедуру екстрадиції, але перебування за кордоном під час воєнного стану не є злочином, тож така процедура також не може застосовуватися до українців.

Ілюстрація ТСН