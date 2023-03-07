Повертав через дві суцільні смуги: у поліції розповіли деталі смертельної ДТП на об’їзній Тернополя. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі 6 березня. На вулиці Об’їзна, поблизу автозаправки, не розминулися дві іномарки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Honda Civic, рухаючись головною дорогою в напрямку Протасевича від вул. Микулинецької, допустив зіткнення з автомобілем Peugeout 205.

За попередньою інформацією, кермувальник Peugeout виконував маневр повороту ліворуч, перетинаючи дві суцільних смуги, і як результат – в нього врізався інший автомобіль.

Кермувальник Peugeout помер в кареті швидкої. Двох 15-річних дітей, які на момент ДТП перебували в салоні автомобіля, госпіталізували.

У водія Honda Civic взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений до ЄРДР згідно з частиною 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.