До співробітників Борщівського відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 63-річний житель одного з сіл району.

Зі слів чоловіка, невідомі видурили у нього понад п’ятдесят тисяч гривень, обіцяючи повернути кошти, які він витратив на неефективне лікування.

Потерпілий розповів, що протягом двох років через кур’єрську службу замовляв препарати, сподіваючись покращити стан здоров’я. Проте наприкінці грудня йому зателефонувала жінка, представилася співробітницею державної спеціальної комісії, що займається розслідуванням випадків шахрайства в сфері торгівлі медпрепаратами, та повідомила, що таблетки, які купував борщівчанин є лише біологічними добавками і у зв’язку з неефективним лікуванням є шанс повернути кошти, а це понад 37 тисяч гривень. Селянин погодився.

– Шахрайська схема, у яку втягнули 63-річного чоловіка, – не нова, -розповідає начальник Борщівського відділення поліції Андрій Свинарчук. – Її суть полягає у тому, що людям, обіцяючи повернення коштів, пропонують спочатку медичне страхування, а потім вимагають вносити кошти начебто для оформлення різних довідок, збільшення ліміту рахунку тощо. Так сталося і з потерпілим. Чоловік, будучи переконаним, що його справою займається спеціальна комісія державного значення, перечислив на вказаний невідомою особою рахунок понад п’ятдесят тисяч гривень.

На даний час поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи чи осіб, причетних до шахрайських дій. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Жителів області поліцейські застерігають, не займатися самолікуванням рекламованими препаратами, і не сподіватися, що за їх неефективність хтось вам поверне кошти.