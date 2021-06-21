Повертали до життя очевидці, патрульні, рятувальники і медики: у тернопільському ставі тонув чоловік. ФОТО

Сьогодні на Тернопільському ставі ледве вдалося уникнути непоправного. Неподалік пристані на масиві “Дружба” мало не загинув чоловік.

Про це в редакцію сайту 0352.ua повідомив та надіслав фото читач Юрій.

Тернополяни, які відпочивали біля ставу, помітили що у воді тоне чоловік. Відпочивальники одразу ж кинулися рятувати потопаючого. Людям вдалося витягнути потерпілого з води, але він був у непритомному стані. Першими на виклик прибув екіпаж патрульної поліції, який перебував неподалік. Поліцейські одразу ж почали проводити реанімаційні дії. Через 5 хвилин після виклику прибули рятувальники, а вслід за ними – “швидка допомога”.

Очевидці повідомляють, що після всіх проведених реанімаційних дій чоловік прийшов до тями, тож є сподівання, що з ним все буде гаразд.