У Тернополі в Домі печалі попрощалися з військовим, колишнім афганцем Валерієм Казмірчуком. Він був командиром стрілецького відділення.

Заступник начальника Тернопільського міського центру комплектування Віктор Білас розповів Суспільному, що Валерій Казмірчук загинув 16 квітня у Бахмутському районі на Донеччині.

За його словами, Валерію Казмірчуку було 57 років. Він був родом з села Юськівці Лановецької громади.

“Вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням із забезпечення оборони, відсічі й стримання агресії РФ поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області загинув за нашу Батьківщину”, – сказав Віктор Білас.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, побратими, учасники Спілки ветеранів Афганістану, до якої він належав. Після панахиди колона з тілом бійця вирушила на Микулинецьке кладовище.

Рідним загиблого вручили прапор України та грамоту пошани і скорботи, підписану головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. У військовослужбовця залишилась дружина, донька, син та онуки. Поховали чоловіка на Алеї Героїв.

Його друг, волонтер Сергій Ліпянін каже, під час бойових дій в Афганістані Валерій Казмірчук, як і він, теж був десантником.

“Шкода, що товариш покинув нас, але завжди говоримо, що ми не прощаємося, ми кажемо “До побачення”. Будемо берегти його у своїх серцях і з честю пам’ятати, що в нас був такий друг і побратим”.

Заступник голови обласної Спілки ветеранів Афганістану Василь Когут каже, Валерій брав участь у бойових діях в Афганістані у 1985-86 роках.

“Отримав тоді медаль “За відвагу”. Її давали не кожному, адже це нагорода за героїчні вчинки. Брав активну участь у Революції Гідності, багато допомагав у волонтерській діяльності, особливо із забезпечення ліками під час російсько-української війни. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Валерій був за кордоном зі своїх питань бізнесу. Та все кинув і прийшов у батальйон тероборони, який ми створили на другий день. Сказав тоді: “Я буду захищати Україну”.

Василь Когут розповів, зараз воюють за Україну 86 ветеранів Афганістану з області. П’ятеро загинули.