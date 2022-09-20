Поверхнева помпа – універсальне обладнання, яке може використовуватися для різних завдань. Воно отримало популярність у:

колодязях;

свердловинах;

системах поливу;

резервуарах;

басейнах;

відкритих водоймах тощо.

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Особливості поверхневих насосів

Помпи цього типу призначені для перекачування рідини з глибини 8-10 метрів. Сам двигун встановлюється поблизу водойми або ємності, а у воду занурюється лише шланг. Саме обладнання потребує захисту від вологи та ультрафіолетових променів. Якщо ж воно використовується взимку, то потрібно щоб насос обігрівався. Тобто його встановлюють у приміщенні.

Водозабір можливий і з більшої глибини. Для цього використовується спеціальний виносний ежектор. Він надає прискорення потоку води, що рухається від помпи. Крім того, ежектор захищає двигун від сухого ходу.

Такі моделі насосів призначені для перекачування чистої води. Обладнання може працювати самостійно або з гідроакумулятором та автоматикою. Такі комплекси отримали назву насосних станцій. Саме такі станції використовуються в будинках: при відкритті крану на кухні спрацьовує автоматика і вода подається в дім.

Види поверхневих насосів

В залежності від способу установки розрізняють вертикальні та горизонтальні моделі. Помпи відрізняються принципом дії:

відцентрові;

відцентрові багатоступеневі (більш продуктивні в роботі);

вихрові (для підняття тиску в системі).

Розрізняють також моделі, які автоматично всмоктують воду в насосну камеру, та ті, що потребують попереднього заповнення насосної камери. Щоб не сталося гідроудару, помпи оснащені зворотним клапаном в місці водозабору.

При виборі такого обладнання варто звертати увагу і на виробника. Особливою надійністю користуються насоси від компаній GRUNDFOS та DAB. Ці бренди випускають обладнання, яке використовується по всьому світу. Серед великої кількості моделей є навіть бюджетні пристрої, які не поступаються якістю.