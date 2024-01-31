Прибічник так званого «народовладдя» створив у Тернополі альтернативний «орган місцевого самоврядування». Фігурант видавав своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробки були схожі на військово-облікові документи встановленого зразка і їх використовували для ухилення від мобілізації.

Цікаво, що “народовладець” сам прийшов у поліцію. А саме – на прийом до начальника обласного управління. Під час розмови у головного правоохоронця області виникли підозри і він звернувся до СБУ. Про це Сергій Зюбаненко розповів на власній сторінці у Фейсбуці.

“Нещодавно до мене на особистий прийом громадян прийшов один «поважний пан». Спілкуючись з ним, мене насторожила його риторика. У розмові звучали фрази на кшталт: «Я не признаю законів України» і т. д. Про «цікавого» співрозмовника я повідомив колегам з СБУ. І, як виявилося, недаремно. Під час перевірки оперативники служби безпеки встановили, що даний громадянин причетний до створення у Тернополі фейкової організації, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації.

Фігурант називав себе прибічником так званого «народовладдя» та видавав своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробки були схожі на військово-облікові документи встановленого зразка і їх використовували для ухилення від мобілізації”, – написав Сергій Зюбаненко.

Викриття та припинення протиправної діяльності здійснювали оперативники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.