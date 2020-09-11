Вивченню історії державних символів України присвятили зустріч учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Відкриту лекцію для тернополян поважного віку провів аспірант ТНПУ ім. В. Гнатюка Богдан Баран.

Чому український прапор є саме блакитно-жовтим, і, що ховає в собі наш тризуб та ще багато історичних, до того незнаних деталей з життя нашої країни, розповів тернополянам поважного віку аспірант кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук ТНПУ ім. В. Гнатюка Богдан Баран. Слухачі відкритої лекції проявили неабияку зацікавленість.

«Раніше не приділяла уваги ні історії, ні державним символам, не замислювалася над тим, а тепер розумію, як це важливо знати, розуміти. Надзвичайно цікава лекція. Усім, хто має вільний час, дивиться непотрібні фільми, раджу зайнятися вивченням історії України», – каже тернополянка Ірина Гудзь.

Додамо, у період карантину зустрічі учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» проходять просто неба. Відвідати їх можуть всі охочі.

Софія Романська