«Чаювання поза часом» – такий проект стартував у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування. Люди поважного віку вирішили освоїти жанр інтерв’ю. Вони запрошують відомих жителів краю та проводять з ними бесіди за чаєм.

Першим нашим гостем став політик, громадський діяч, експерт в сфері місцевого самоврядування, економічного розвитку, секретар міської ради Ігор Гірчак. Розмову з ним провела Ксенія Кічак.

«Розмова наша була надзвичайно теплою, щирою та відкритою. Говорили на безліч тем, кар’єра, сім’я, спорт, друзі та інше! Люди золотого віку отримали масу задоволення від чаювання та розмови з політиком і відкрили його для себе з різних сторін».

Відвідувачі центру соціального обслуговування знайомляться із гострими та компліментарними розмовами місцевих журналістів, а також самостійно осилюють цей жанр. Таким чином вони хочуть розвинути власні комунікаційні навички, а відтак бути отримувати задоволення від спілкування.