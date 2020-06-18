Екологічну ініціативу розпочали у Тернополі люди поважного віку. Вони щотижня збираються для прибирання паркових зон. Люди літнього віку поставили амбітну мету: вони хочуть прибрати занедбані ділянки та облаштувати там зони відпочинку.

Тернополянка Галина Петрівна – учасниця соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Жінка вирішила долучитися і до екологічної акції. «Всі смітять, а прибирати немає кому. На власному прикладі ми хочемо показати, що про своє місто потрібно турбуватися. Ми хочемо повернути чистоту в нашому місті і закликаємо інших приєднуватися до нас».

Приєднати приємне з корисним прийшли близько десяти людей. Вони збирали сміття, впорядковували зелені насадження та спілкувалися.

«Учасники «Єднання поколінь” продовжили впорядкування Грабової алеї, що знаходиться на проспекті Злуки поблизу парафії св. І. Богослова. Нашою метою є показати приклад іншим, як можна окультурити занедбані ділянки, які в подальшому можуть слугувати відпочинковими зонами. У планах розчистити дану ділянку та встановити лавки та освітлення. Навіть планується інклюзивна зона.

Наступного разу збираємося у четвер о 16:00», – розповідає координаторка «Єднання поколінь» у Тернополі Ольга Гордієнко.

Додамо, започаткували екологічну акцію в обласному центрі учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони чекають допомоги і від молодших тернополян.

Софія Романська