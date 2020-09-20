Велопрогулянки для людей старшого віку організовують у Тернопільському міському територіальному центрі. Таким чином «поважні» тернополяни розвивають навички велоспорту, а також оздоровлюються.

Велосипедна їзда розвиває фізично та підтримує тіло в тонусі, – переконані організатори занять. Приєднуватися до яких вони закликають всіх охочих.

«Велосипедна їзда приносить неоціненну користь людському здоров’ю. Це відмінне аеробне навантаження, адже зміцнюються не тільки м’язи, а й налаштовується правильне дихання. Велоспорт розвиває не тільки фізично, а й духовно.

Хто катається, знає, як це впливає на загальний емоційний стан. Одразу ж зникають думки про проблеми, нав’язливі ідеї відступають на задній план, поліпшується настрій. Катаючись на велосипеді, чудово насолоджуватись навколишньою красою. А також є можливість частіше проводити час із друзями й близькими. Тож, якщо ви досі не визначились із цікавим захопленням, то обов’язково зупиніть свій вибір на велоспорті. Запрошуємо до нас в терцентр на велопрогулянки, гарантуємо, що полюбивши одного разу це заняття, ви не полишите його вже ніколи».

Додамо, у міському територіальному центрі надають ряд соціальних послу, які спрямовані на людей літнього віку, а також потребуючих жителів обласного центру.

Софія Романська