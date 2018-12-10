Поважні тернополяни опановують римоване слово

10/12/2018 0
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Серед учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» – чимало талановитих і творчих людей. Вони не лише захоплюються поезією, а й самі її пишуть, – розповіла координаторка проекту Ольга Гордієнко.

Пані Тамара Гнатович охоче відвідує «Єднання поколінь». А під час останньої зустрічі жінка читала власні вірші і пісні. «Пишу вірші давно. Але читати публічно не наважувалася. А тут мене заохотили, і наважилася. Здається, багатьом сподобалася моя творчість. Головне, що вони щирі, від душі».

Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» працює у Тернополі більше року. За цей час кількість її учасників збільшилася у декілька разів, – розповідає Ольга Гордієнко.

«Спочатку на наші зустрічі приходило кілька десятків людей поважного віку. А тепер – більше сотні. Наші учасники за цей час дуже змінилися. Вони стали більш відкриті, впевнені в собі. В них горять очі. Це не може не тішити».

Нагадаємо, зустрічі соціальної ініціативи «Єднання поколінь» проходять щосереди і суботи. Кожне заняття тематичне. Проект реалізовують у рамках благодійної програми «Турбота».

Софія Романська

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