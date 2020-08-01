Заняття з боулінгу влаштували для тернополян 60+. Опанувати цей вид спорту допомогли поважним жителям обласного центру професійні інструктори.

Тернополянка Галина Володимирівна відвідує боулінг не вперше. Жінка переконана, що це не розвага, а серйозний вид спорту. “Боулінг має свою техніку, тому одразу грати, напевно, неможливо. Потрібно спочатку опанувати цю техніку. А загалом заняття дуже цікаве, особливо приємно ним займатися у хорошій компанії”.

Користь від гри в боулінг отримують навіть аматори, – переконані інструктори. Адже хороший кидок супроводжується чітко спланованими діями – потрібно правильно нахилитися і зберегти рівновагу. “У цей момент приходять в тонус багато м’язів, тобто виникає спортивне навантаження. Результат – це зміцнення зв’язок, спалювання калорій, а також відмінний настрій і нові знайомства. Всю користь від гри в боулінг Ви зможете відчути і побачити відразу після першої гри. Погодьтесь, ця дивовижна гра є хорoшим способом позбавитися від стресу і допоможе запобігти ряду хвороб”.

Людей пенсійного віку у Тернополі запрошують приєднуватися до занять у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування, адже вони відкриті для всіх охочих. Подробиці можна дізнатися за телефоном: (0352) 22-02-62 або 0675305940.

Софія Романська