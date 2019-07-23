Страшний сон еліт став лячною дійсністю.

Коміки з “кварталу” отримали все, ніскільки не напружуючись. Те, про що мріяли і намагались отримати за будь-яку ціну Тимошенко, Ющенко, Янукович і Порошенко, – монолітну більшість і повний роял-флеш під куполом.

Кононенки і андрієвські, микитасі і ківалови, грановські і колишня дружина Мураєва пролітають над парламентом і готуються відповідати на запитання нового очільника Генпрокуратури.

Попадання у Раду 9.0 Антона Яценка, Олександра Гереги і Олеся Довгого, Ігоря Рибакова – скоріше виняток із правил, що гречка ще подекуди працює, але кеш уже не є гарантом перемоги. Кожну із найпатріотичніших політичних сил минулих епох уже не раз просили припинити практику партійного омофору над одіозними персонажами, але великі політики або від критики відмахуватись, або натравлювали на активістів агресивний інтернет-планктон. Цього року виборець нарешті оцінив силу “галочки” у виборчому бюлетені і міні-революцію чинить у виборчій кабінці, а не в лижних штанях в 30-градусний мороз.

Народ не хоче бачити у владі людей із політичним минулим. Воно тепер у мінус, хоч відверто огидне типу у антифемініста, регіонала Володимира Мисика, любителя пустити сльозу в мамин рушник Володимира Литвина чи співорганізатора луганського Антимайдану – по 113 округу Володимира Струка, який майже два роки переховувався в Криму, коли щось пішло не по плану. Ківалов уперше програв Одесу “Слузі народу” і власнику піцерій Олексію Леонову. Не будуть депутатами уперше за тривалий час Сергій Пашинський та Сергій Каплін, які на своїх округах, 64 та 144 фінішували аж третіми. Лише 800 голосів допомогли Віктору Балозі відірватися від “Слуги народу” Едуарда Токаря.

Виборче цунамі разом із відвертими антидержавниками змило і тих, хто на державу пахав як проклятий у сесійному залі і на міжнародній арені: Ємця, Пташник, Іллєнка, Березу.

Запит на зміни назрів настільки, що навіть у консервативному Запоріжжі весільний фотограф Сергій Штепа від “Слуги народу” сенсаційно виграв у Героя України, директора “Мотор Січі”В’ячеслава Богуслаєва.

Так само щось не так пішло у бізнесмена Костянтина Жеваго по Кременчуку, де його “зробив” 25-річний менеджер з продаж у “Прозорро”, та у жертви сміттєвої люстрації зразка 2014 Віталія Журавського. У Малині його обійшла няня Тетяна Грищенко від “Слуги народу”.

Розправа над старою владою носить настільки всеукраїнський характер, що від пенсіонерів, мачо і учительок молодших класів під лейблом “Слуги народу” потерпають і ті, хто вирішив іти по мажоритарці у себе вдома.

М‘ясник зі “Слуги народу” Степан Чернявський переміг бізнес-партнера Дмитра Фірташа Івана Фурсіна. Який ось-ось літав до Відня морально підтримувати товариша через екстрадицію до США.

Володимира Литвина, який пройшов тернистий шлях від справи Гонгадзе до “диктаторських законів” у рідному Новограді-Волинському, зробив журналіст “Еспресо” Дмитро Костюк.

Розправа над “старими обличчями” наздогнала і нинішнього віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, який на 11 окрузі у Вінниці аж п’ятий, а депутатський мандат забирає слуга народу Максим Пашковський, чия вершина мрій до того була “стати діджеєм і запалювати кращі нічні клуби”.

А в Раді 9.0 не буде ані Євгенія Мураєва, ані його колишньої дружини Валерії, яка привозила на Зміївщину Ірину Білик, але програла місцевому заступнику мера Мерефи Дмитру Микиші із СН.

Тепер цей квітник після впевненої перемоги над регіональними князьками уперше потрапить до сесійної зали із досвідченими політичними гравцями Петром Порошенком, Віктором Медведчуком та Юлією Тимошенко, які за перших-ліпших сприятливих умов влаштують новобранцям гарячу “політичну екскурсію”.

Електоральна карта “мажоритарки” – це ще і підручник для політтехнологів локальних та іноземних про те, що можна перемогти будь-кого, якщо трішки докласти зусиль і виїздити із агітаційними турами не тільки на Львівщину, де і так все добре у патріотичних сил.

Праву руку Андрія Портнова і товариша мера Харкова Геннадія Труханова Валерія Писаренка упевнено перемогла 29-річна депутатка Харківської міськради від “Самопомочі” Марія Мезенцева, яка пішла під зеленими прапорами. Тепер у пана Писаренка не буде жодної можливості стати зв`язківцем президента Зеленського, як він хотів.

Програш Добкіна-молодшого і колишньої жінки Мураєва на Харківщині тим же “Слугам народу” повертає до того, що запит на оновлення влади і зміну еліт був ще за часів “Сильної України” Тігіпка та “Самопомочі”. У 2014-2015 роках під час парламентських та місцевих виборів політична сила Садового зробила потужну експансію на Південь і Схід, отримавши представництва у місцевих радах. Однак невдовзі львівська команда побоялась вигрібати авгієві стайні всеукраїнського масштабу, вигнала кількох найактивіших депутатів зі складу своєї фракції у ВР і зосередилась на Львівщині.

Верховна Рада нинішнього скликання не побачить одіозних Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, двох близьких соратників Петра Порошенка, яких на друзки розбили конкуренти зі “Слуги народу” – журналіст “плюсів” Олександр Дубінський та власник ізраїльського паспорта Олександр Куницький. Депутатами в столиці від партії президента стануть люди, які навіть лінувалися ходити на зустрічі із виборцями і обмежувались концертами Сергія Міхалка чи автограф-сесіями із футболістами. Просто є одне “але”: агітацію усім в плюс вів сам президент Зеленський, який за два тижні до голосування показово давав стусани чиновникам різного штибу, а рецепт реформ офіс ЗЕ оголосив дуже просто: треба максимально перезавантажити Раду “новими обличчями”.

Народними обранцями всерйоз стануть Ліза Богуцька та Макс Бужанський, спортсмен Жан Беленюк і Юзік із “95 кварталу”: чи пройдуть вони випробування славою і не перетворяться на посміховисько типу Капліна, Барни чи Наді Савченко, які на нинішніх мажоритарках збирають крихти колишньої слави – покаже лише час. Врешті навіть постмайданівські Олег Мусій та Олег Махніцький на окрузі Сокальщини беруть мізер — і це певно, є оцінка роботи першого в комітеті охорони здоров`я, а другого – на посту Генпрокурора в 2014, коли можна було зробити усе, аби Медведчук зараз не мав під півсотні багнетів і претендував на пакет комітетів.

Показовою історію про те, як через не дуже сумлінну діяльність прокуратури депутатом може стати переможець 51 округу Олексій Ковальов. Під час Євромайдану він очолював прокремлівську організацію “Ніхто крім нас” і навесні 2014-го організовував втечу з Києва співробітників так званої “чорної роти “Беркута”, які брали участь у розстрілі активістів на Майдані під час Революції Гідності.

Генпрокуратура інкримінує Ковальову сприяння у приховуванні зброї силовиків режиму експрезидента Віктора Януковича.

2016-го суд відпустив його під особисте зобов’язання.

Конкуренти по округу кажуть, що Ковальов купив необхідні 220 голосів для перемоги по 100 доларів і тепер дістати його прокурорам зась.

Падіння титанів на мажоритарних округах було і першим тестом для нових політичних сил. Так, штабу “Голосу” довелося відстоювати перемогу своєї мажоритарниці Галини Васильченко над політичним старожилом Богданом Дубневичем на 118 окрузі.

Система ламання від Дубневича була такою: де результат професійному політику подобався, там підрахунок прискорювали. Де не дуже – там затягували підрахунок і ставили на паузу роботу окружного виборчому. Система не нова і знайома по виборах 2012 та 2014 років, коли зрештою заради перемоги підключали “журналістів” у трєніках і загублені бюлетені.

Після розголосу і термінового брифінгу В’ячеслава Вакарчука робота окружвиборчкому була розблокована, а перевага Дубневича на 118-му раптом кудись вивітрилася.

Бій із мастодонтом за результати своєї мажоритарниці – це перше бойове хрещення Вакарчука як цілого очільника фракції.

Якщо парламент восьмого скликання був схожий на ложу преси, розбавлену спецназом, нинішня рада нагадує музейні експонати радянської епохи і учасників екскурсії, які лишилися за колонами і в неробочий час.

Марина Данилюк-Ярмолаєва, для Цензор.НЕТ