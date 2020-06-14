Стихія учора прокотилася Тернопільщиною.

Грози із градом і сильним вітром пройшли у Заліщицькому, Борщівському, Шумському, Збаразькому, Козівському, Тернопільському районах і в обласному центрі. Рятувальники разом із місцевими жителями і комунальниками ліквідовують наслідки негоди.

У селі Кальне Козівського району з кількох будинків сильний вітер зірвав дах. Частково пошкоджено покриття чотирьох хат і в селі Дзвиняч Заліщицького районі. А на автошляху “Заліщики — Тернопіль” повалені дерева.

“Учора добиралася із Заліщиків до Тернополя, то ледве автобус проїхав. Майже по всій дорозі валялися повалені дерева. Вітер був настільки сильний, що досить товсті дерева падали”, – розповідає жителька Заліщицького району Ольга Михайлюк.

Наразі місцеві жителі підраховують збитки. А комунальники відкачують воду і відновлюють електропостання. Як повідомили у ДСНС області, без електроенергії залишилися чотири населені пункти.

“У Тернопільському районі відбулося аварійне відключення електропостачання в 4-х населених пунктах (частково), а саме: с. Гаї Шевченківські, с. Лозова, с. Мишковичі, с. Шляхтинці. У с. Дзвиняч Заліщицького району частково пошкоджено шиферне покриття 4-х житлових будинків. На автодорозі “Заліщики – Тернопіль” повалено декілька дерев. Проїзд транспортних засобів забезпечений. У с. Більче-Золоте Борщівського району внаслідок значного дощу підтоплене 1 подвір’я. Для відкачки води залучався черговий караул місцевої пожежної команди с. Більче-Золоте”.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, грози та сильні дощі спостерігатимуться на Тернопільщині й надалі. Пориви вітру місцями сягатимуть 15 — 20 метрів за секунду. Відтак жителів краю просять бути обережними: не залишатися під деревами під час складної погоди.

Софія Романська