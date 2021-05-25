Сьогодні над Тернополем пронісся потужний буревій, який завдав чимало збитків.

Так, поблизу міської лікарні №2 вітер повалив дерево на припарковані автомобілі. Про це повідомляє видання 0352.ua. Відеозапис із місця події, на якому можна роздивитися усю завдану стихією шкоду, було оприлюднено на сторінці спільноти в мережі Фейсбук.

Окрім того, через сильні пориви вітру у парку Національного відродження впав ліхтар. На щастя, в момент інциденту, поруч не було людей, тож ніхто не травмувався. Сам плафон пошкоджень не зазнав, пишуть Тернополяни.





А ще раніше біля Старого парку вітер звалив на автомобіль каштан. Від пориву вітру дерево зламалося на висоті близько метра від землі і впало на машину поруч. На щастя, автомобіль зазнав незначних пошкоджень. Ніхто з людей не травмувався. На місце події виїхали працівники підрядної організації, щоб ліквідувати наслідки.