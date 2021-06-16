Потужне зіткнення у Тернополі: на перехресті перекинувся позашляховик. ВІДЕО

ДТП трапилася вчора на вулиці Парковій у Тернополі.

Як повідомляє Файне місто, на дорозі не розминулися двоє водіїв. В результаті зіткнення позашляховик перекинувся. Жодному з учасників автопригоди медична допомога не знадобилася, тож викликати медиків не стали.

На місці аварії працювали патрульні.

Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху, а саме водій не зупинився на знак “СТОП” – проїзд без зупинки заборонено, – зазначили у поліції.

Через ДТП рух транспорту на вулиці був ускладнений.