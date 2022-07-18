Потужне зіткнення автомобілів на Тернопільщині: водій в реанімації. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 16 липня в Кременці.

За попередньою інформацією, близько 16:00 водій автомобіля KIA SOUL не врахував дорожньої ситуації при виїзді із другорядної дороги на головну, та допустив зіткнення з VOLKSWAGEN TOURAN.

Кермувальника KIA в результаті удару із тілесними ушкодженнями госпіталізували в анестезіологічне відділення.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 ККУ.